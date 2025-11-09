به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: متقاضیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند با مراجعه به پایگاه portal.saorg.ir و متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه به پایگاه nemooneh.behdasht.gov.ir و تکمیل فرآیند ثبت‌نام در این جشنواره ثبت نام کنند.

کریمی افزود: با توجه به وقوع جنگ ۱۲ روزه و تاخیر در اتمام نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، دانشجویانی که تا ۳۰ مهرماه در سنوات مجاز، مشغول به تحصیل یا دانش‌آموخته هستند، مجاز به ثبت نام هستند.