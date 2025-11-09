به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین کیانی با اشاره به بهسازی و آسفالت ۴.۵ کیلومتر از راه دسترسی امامزاده عبدالله اندیکا با اعتباری حدود ۱۲۰ میلیارد ریال اظهار کرد: این طرح توسط اداره کل راهداری خوزستان و با هدف تسهیل در تردد روستاییان باتوجه به قرارداشتن در مسیر کوهستانی اجرا شد.

وی افزود: ۵ کیلومتر دیگر این مسیر نیز توسط اداره کل امور عشایر خوزستان و اعتبارات ارزش افزوده سهم عشایر و روستا با کارفرمایی فرمانداری در حال زیرسازی و آسفالت است.

کیانی ادامه داد: با بهره برداری از این طرح حدود ۱۰ روستا و کانون عشایری از جاده آسفالته بهره‌مند می‌شوند.

فرماندار اندیکا تصریح کرد: این منطقه به لحاظ طبیعت و آثار تاریخی یکی از قطب‌های گردشگری شهرستان محسوب می‌شود که با آسفالت جاده زمینه رونق اقتصادی و گردشگری در این منطقه بیش از پیش فراهم می‌شود.

امامزاده شاهزاده عبدالله (ع) در شهرستان اندیکا، در شمال‌شرقی استان خوزستان واقع شده است. این شهرستان با مرکزیت شهر قلعه‌خواجه، در منطقه‌ای کوهستانی و با طبیعت بکر قرار دارد، امامزاده در دل یکی از روستا‌های این شهرستان و در دامنه کوه‌های اطراف جای گرفته و به دلیل اهمیت مذهبی و تاریخی، همواره مورد توجه زائران و گردشگران محلی بوده است.

راه دسترسی به امامزاده عبدالله از طریق جاده‌های اصلی شهرستان اندیکا امکان‌پذیر است، پس از رسیدن به مرکز شهرستان یعنی قلعه‌خواجه، باید وارد جاده‌های فرعی شد که روستا‌های اطراف و مسیر کوهستانی منتهی به امامزاده را پوشش می‌دهند. جاده‌ها بیشتر آسفالته هستند، اما به دلیل پیچ‌وخم و شیب کوهستانی، حرکت در آنها نیازمند احتیاط است و بهتر است با خودروی مناسب و در روز روشن سفر کرد.

فاصله شهرستان اندیکا تا مرکز استان خوزستان، یعنی اهواز، تقریبا ۱۸۶ تا ۱۹۰ کیلومتر است و بسته به شرایط جاده و نوع وسیله نقلیه، حدود ۲ تا سه ساعت زمان می‌برد. بنابراین، برای کسانی که قصد زیارت امامزاده را دارند، برنامه‌ریزی مناسب سفر و رعایت نکات ایمنی در مسیر کوهستانی اهمیت زیادی دارد تا هم از سفر و طبیعت اطراف لذت ببرند و هم با آرامش به مقصد برسند.