پخش زنده
امروز: -
افزایش غلظت آلایندهها و غبار صبحگاهی تا پایان هفته در شهرهای آبادان و خرمشهر پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی همچنان تا پایان هفته جو پایداری را بر روی استان نشان میدهد که سبب افزایش غلظت آلایندهها و غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ استان خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود: طی فردا دوشنبه مه رقیق و از روز سه شنبه تا روز پنجشنبه، ابرناکی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل و مناطق جنوبی و تا حدودی بخشهای مرکزی استان مورد انتظار خواهد بود.
او ادامه داد: تا پایان هفته تغییرات دمایی بصورت نوسانات ۱ تا ۲ درجهای پیش بینی میشود.