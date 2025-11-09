پخش زنده
نمایشگاه بینالمللی «اکسپو کودک دوحه ۲۰۲۵» با حضور موفق غرفه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قطر به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نمایشگاه مجموعهای از وسایل کمک آموزشی و اسباب بازیهای ایرانی به همراه کارگاههای هنری ویژه کودکان شامل نقاشی، کاردستی و آموزش به بازدیدکنندگان ارائه شد.
همچنین در نمایشگاه اکسپو کودک دوحه ۲۰۲۵، بنرهایی با محوریت معرفی دستاوردهای ایران در حوزه بازیهای رایانهای، انیمیشن، عروسکهای بومی، آموزش و پرورش و نیز خدمات بهداشتی و درمانی به نمایش درآمد.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوحه با اشاره به اهمیت توجه به تربیت فرهنگی و هنری کودکان گفت: حضور ایران در اکسپوی کودک دوحه ۲۰۲۵ فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، آموزشی و هنری کشورمان به خانوادهها و کودکان از ملیتهای مختلف است. علی بختیاری افزود: هدف ما ایجاد پلی از شناخت و دوستی میان نسلهای آینده ایران و قطر و سایر ملتهاست.
اکسپوی کودکان دوحه ۲۰۲۵ برای دومین سال پیاپی با مشارکت دهها نهاد فرهنگی، آموزشی و هنری از قطر و دیگر کشورها برگزار شد.