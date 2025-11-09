پخش زنده
معاون روابط عمومی نیروی هوا فضای سپاه با تأکید بر اینکه قدرت موشکی ایران به دنبال جنگ ۱۲ روزه چند سال جلوتر افتاد، گفت: دست کشور در تعداد و تنوع موشکها پر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام نادری در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه) به مناسبت معرفی برنامههای هفته نیروی هوافضا برگزار شد، اظهار کرد: ۵ فرمانده نیروی هوافضای سپاه تاکنون به درجه رفیع شهادت نائل شدند از شهیدان والامقام حاج احمد کاظمی، زاهدی، تهرانی مقدم، سلامی که سال ها فرمانده این نیرو بودند و در نهایت شهید حاجیزاده که اخیرا به شهادت رسید.
معاون روابط عمومی نیروی هوا فضای سپاه همچنین گفت: امسال ما فرماندهی آقای حاجیزاده را بیشتر حس و بیشتر لمس کردیم و مصداق بارز این عبارت است که شهدا زندهاند.
حجتالاسلام نادری ادامه داد: رژیم خبیث صهیونیستی اشتباه کرد که فکر میکرد با به شهادت رساندن فرماندهان نیروی هوافضا میتواند مسیر رشد و بالندگی را از بین ببرد. در حالی که امسال بیشتر از همیشه حضور شهید حاجیزاده را در کنار خود احساس میکنیم و ایشان همیشه مانند یک فرمانده کارها را مدیریت کرده و جلو میبرد.
معاون روابط عمومی نیروی هوا فضای سپاه گفت: وقتی خاطرات شهیدان حاجیزاده و طهرانی مقدم را مرور میکنیم حتی یک موشک هم نداشتیم اما امروز تنوع سامانهها و سلاحهای ما به بیش از ۳۰ مدل رسیده و دست کشور پر است.
حجتالاسلام نادری تاکید کرد: علت غیظ و خشمی که دشمنان نسبت به قدرت موشکی ما دارند، ضربههای مهلکی است که فرماندهی موشکی ما به اینها وارد کرده است.
معاون روابط عمومی نیروی هوا فضای سپاه ادامه داد: رژیم صهیونیستی که در این جنگ ۱۲ روزه مدعی بود ما قدرت موشکی ایران را دو سال به عقب برمیگردانیم، بحمدالله نه تنها موفق نشد بلکه قدرت موشکی ما چند سال جلوتر افتاده است.
