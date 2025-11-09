پخش زنده
مدیرعامل شرکت دانشبنیان تولیدکننده دامپتراک ۱۵۰ تنی با رانش الکتریکی تأکید کرد: این محصول بومیسازی شده، به عنوان یکی از بزرگترین ماشینآلات قابل استفاده در معادن کشور، سالانه موجب ۱۰۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما: محمد سعادتمندی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده این کامیون غولپیکر معدن، در توضیح این دستاورد اظهار داشت: در زنجیره تولید معادن، بار کنندهها و حملکنندهها نقطهٔ گلوگاهی محسوب میشوند و استفاده از ماشینآلات کوچک و دامپتراکهای حجم کم به دلیل طولانیتر شدن سرفاصلههای جابهجایی بار، افزایش ترافیک و سوانح در معادن، دیگر به صرفه نیست. این ماشین عملاً محیط معدن را خلوت کرده و به رسیدن به برنامههای توسعهای کمک میکند
مغز بزرگترین ماشین معدنی در دست مهندسان ایرانی
سعادتمندی تصریح کرد: بدون ماشینآلات با حجم بار زیاد، عملاً به رشد ۱۳ درصدی معادن که در برنامه هفتم پیشرفت هدفگذاری شده، نمیرسیم.
وی مهمترین خصوصیت این ماشین را طراحی و ساخت سامانه هدایت، پایش و رانش الکتریکی دانست و تأکید کرد: عملاً مغز متفکر این ماشین دست مهندسان داخلی است. تنها شرکتهایی مانند جنرالالکتریک و زیمنس دانش تولید این سامانه را دارند و ما به سومین شرکت تولیدکننده این سامانه تبدیل شدهایم. سامانهای که بیشترین مزیت را در زنجیره ارزش تولید داراست.
وی با اشاره به اینکه در دامپتراکهای بالای ۱۰۰ تن، انتقال قدرت باید با برق باشد، مزیت در اختیار داشتن این سامانه را در این دانست و گفت: دیگر نگران این نیستیم که یک مرجع خارجی، حتی با وجود تحریمها، بتواند از راه دور عملیات دستگاه را متوقف کند. شرکت ما با استفاده از ظرفیت خالی صنایع و کارگاههای سطح کشور، ۶۰ درصد از این ماشین را بومی کرده است.
رقابت با نمونههای خارجی و صرفهجویی اقتصادی
سعادتمندی درباره ویژگیهای دامپتراک ۱۵۰ تنی ایرانی گفت: هزینههای تعمیر و نگهداری و نیروی انسانی مورد نیاز برای تعمیرات آن به مراتب پایینتر است. این محصول برای حمل بار، خاک، باطله و مواد معدنی از کف معدن تا سنگشکن یا محل تخلیه استفاده میشود و مورد استفاده آن در معادن بزرگ روباز کشور خواهد بود.
حمیدرضا سعادتمندی، رئیس هیئت مدیره این شرکت، نیز اعلام کرد: این محصول با سه سال تحقیق و توسعه تولید شده و قیمت آن نصف نمونه آمریکایی است که پیش از این به صورت واسطه از کشورهای آمریکا و چین وارد میشد.
وی تأکید کرد که این محصول قابل رقابت با نمونههای روسی و چینی است و تمام دادهها و تجهیزات آن بومیسازی شده است.
رئیس هیئت مدیره این شرکت، در پایان، از انجام مذاکراتی با کشور چین خبر داد تا این محصول بومی شده به بازارهای صادراتی نیز راه پیدا کند.