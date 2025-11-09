پیش بینی تولید یک هزار و ۸۰۰ کیلوگرم زعفران در مرند
مدیر جهاد کشاورزی مرند گفت:این شهرستان با پیش بینی تولید یک هزار و ۸۰۰ کیلوگرم زعفران طی امسال به عنوان قطب تولید این محصول در آذربایجان شرقی شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
وی گفت: سطح زیر کشت زعفران در شهرستان مرند ۲۶۸ هکتار است.
حمزه قارداش زاده معاون فنی و اجرای جهاد کشاورزی مرند نیز گفت: باتوجه به گرمای بی سابقه تابستان و تدوام خشکسالیها برای اینکه عملکرد مزارع زعفران کاهش نیابد کشاورزان باید در تابستان مزارع خود را یکبار آبیاری کنند.
رباب کرابی مسئول باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان مرند گفت: زعفران علاوه بر نیاز آبی پایین موجب ارزآوری و ایجاد اشتغال برای زعفران کاران میشود.