به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی گفت: بیش از ۳۰۵ هزار و ۱۶۰ تن نهاده دامی شامل جو، ذرت، کنجاله سویا و خوراک آماده از ابتدای سال جاری از طریق سامانه بازارگاه تأمین و میان مرغداری‌ها، دامداری‌ها، اتحادیه‌ها و کارخانجات خوراک دام استان کرمانشاه توزیع شده است.

وی افزود: از مجموع نهاده‌های واردشده، حدود ۳۷ هزار تن جو، ۱۴۵ هزار تن ذرت، ۵۶ هزار تن کنجاله سویا و بیش از ۶۶ هزار تن خوراک آماده از مبادی مختلف کشور به استان منتقل شده است.

به گفته رئیس سازمان، در زمینه جوجه‌ریزی نیز کرمانشاه به سطح پایداری رسیده و طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی، ماهانه بیش از ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار قطعه و به‌طور میانگین روزانه ۱۰۵ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری انجام می‌شود.