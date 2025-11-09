پخش زنده
امروز: -
مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: با رصد دوربینهای هوشمند عامل آتشسوزی در تالاب بیشهدالان بروجرد شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ کامران فرمان پور گفت:در پی وقوع آتشسوزی عمدی در پوسش گیاهی تالاب بیشهدالان شهرستان بروجرد با بهرهگیری از فناوری پایش دوربین های نظارتی هوشمند،متخلف زیستمحیطی شناسایی و با دستور قضایی دستگير شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان افزود:: این فرد متخلف هنگام ارتکاب جرم توسط دوربینها ثبت شده است..
وی ضمن قدردانی از تلاش محیطبانان و نیروهای انتظامی، بر ضرورت برخورد قاطع با عوامل تخریب منابع طبیعی و محیطزیست تأکید کرد و گفت: تالاب بیشهدالان یکی از زیستگاههای ارزشمند لرستان است و حفاظت از آن نیازمند مشارکت مردم، جوامع محلی و همکاری همه دستگاههای اجرایی است.