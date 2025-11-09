پخش زنده
مدیر بخش پژوهش و همایشهای علمی چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدوحید فخرموسوی، دبیر چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر طی حکمی رامتین شهبازی را به عنوان مدیر بخش پژوهش و سمینارهای این رویداد هنری معرفی کرد.
رامتین شهبازی، عضو هیئت علمی گروه سینما دانشگاه بینالمللی سوره، دکترای تخصصی فلسفه هنر و پژوهشگر حوزه مطالعات میان رشتهای سینما، انیمیشن و هنرهای نمایشی است.
نگارش ۲۰ مقاله علمی در فصلنامههای علمی وزارت عتف، ۲۵ سال سابقه نقدنویسی رسانهای در حوزه سینما و تئاتر، نگارش مقاله و سخنرانی در چندین همایش ملی و بینالمللی مطالعات میان رشتهای هنر، همچنین داوری چندین جشنواره ملی و بینالمللی فیلم و تئاتر و انیمیشن، پژوهشگر برگزیده دانشگاهی بخشی از رزومه او به شمار میآید.
نگارش کتابهابی، چون «نشانه شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران»، «جستاری در جامعهشناسی فیلم»، «روایت در فیلم کوتاه»، «ژانر در فیلم کوتاه» و ترجمه نمایشنامههای «ارنانی» اثر ویکتور هوگو، «چرخش کینماتیک» اثر آندره گادرو و فیلیپ ماریون از آثار این پژوهشگر و منتقد هستند.
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در بهمن برگزار خواهد شد.