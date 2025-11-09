به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور اصفهان از تشدید اقدامات کنترلی و برخورد با تخلفات موتورسواران خبر داد و گفت: هم اکنون طرح توقیف ساعتی موتورسواران در نقاط مختلف شهر اجرا و اگر راکبان مراعات نکنند وسیله نقلیه آنها توقیف می‌شود.

علی‌اصغر زارع با بیان اینکه تخلفات موتورسواران به وسیله‌ی دوربین‌های پلیس مشمول جریمه می‌شود، ادامه داد: ۶۸ درصد از جان‌باختگان سوانح رانندگی استان و کلان‌شهر اصفهان در ۲ ماه اخیر موتورسواران بودند.

وی گفت: هرگونه تخلف رانندگی موتورسواران به‌ویژه استفاده نکردن از کلاه ایمنی، حرکت‌های نمایشی، حرکات مارپیچ و لایی کشی، تردد در خطوط ویژه، سرعت‌های غیرمجاز ممنوع و مشمول جریمه خواهد شد.