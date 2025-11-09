پخش زنده
بیستم آبان ماه آخرین فرصت ثبتنام در چهارمین دوره رقابت علمی شبیهسازی شورای نگهبان با محوریت نظارت بر مصوبات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پژوهشکده شورای نگهبان چهارمین دوره رقابت علمی شبیهسازی شورای نگهبان با محوریت «نظارت بر مصوبات» را برگزار میکند. این رقابت فرصتی استثنایی برای دانشجویان رشته حقوق و سایر رشتههای مرتبط بهمنظور آشنایی عملی و نظری با جایگاه و کارویژه شورای نگهبان در فرآیند قانونگذاری کشور فراهم میکند.
این رقابت بهصورت ملی و منطقهای و به میزبانی پنج استان تهران، خراسان رضوی، کرمان، خوزستان و آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد. براساس زمانبندی اعلامشده، مرحله مقدماتی رقابت در آذر و دیماه ۱۴۰۴ و مرحله نهایی در بهمنماه همان سال برگزار میشود. گروههای شرکتکننده متشکل از ۴ تا ۶ دانشجو به همراه یک مربی از میان اساتید دانشگاه خواهند بود.
علاقمندان به شرکت در این رقابت علمی میتوانند تا بیستم آبان ماه به نشانی formafzar.com/form/lqje۹ مراجعه کنند. به گروههای برتر رقابت جوایز نفیس اهدا میشود و در صورت احراز صلاحیت علمی، امکان همکاری با پژوهشکده شورای نگهبان برای اعضای برگزیده فراهم خواهد شد.