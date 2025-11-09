پخش زنده
معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی گفت: هفته کتاب امسال با افتتاح کتابخانههای قابل بهره برداری جدید و بزرگداشت کتابخانههایی که صدسال از عمر آن میگذرد، همراه است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای سیامک محبوب در نشست خبری هفته کتاب گفت: در برخی مکانها مثل شهرستان اهر، کتابخانههای صدسالهای وجود دارد که در هفته کتاب این کتابخانهها احیا و گرامی داشته میشوند.
وی افزود: یکی دیگر از مهمترین برنامههای هفته کتاب اجرای مرحله دوم عضویت سراسری در کتابخانه هاست.
آقای محبوب گفت: برنامه ویژه نهاد در هفته کتاب، برگزاری رویداد جایزه ملی هم خوان است که نشان هم خوان در آن به فعالان حوزه نشر اهدا میشود.
وی تصریح کرد: تا کنون ۴ هزار و ۲۳۶ پرونده برای داوطلبان دریافت نشان که کارنامه ترویج کتاب داشتهاند، تشکیل شده که در بخش خبرنگاران ۷۹ خبرنگار ثبت نام کردهاند.
معاون توسعه کتابخانهها افزود: رونمایی از تقریظهای رهبر انقلاب بر سه کتاب از مهمترین برنامههای این هفته است.
وی گفت: یکی از راویان کتابهای مورد تفریظ، خانم نازعلی نژاد (راوی کتاب خانوم) است که دو کتابخانه تاسیس کرده است.
آقای محبوب افزود: برگزاری نشستهای علمی با عنوانهای نقش خانواده در توسعه خواندن و کاربران از جمله برنامههای نهاد در هفته کتاب است.
نهاد کتابخانههای عمومی کشور براساس قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی مصوب ۱۳۸۲ متولی قانونی اداره کتابخانههای عمومی کشور است.