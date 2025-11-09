بیش از چهار هزار و ۲۰۰ تن ماهی قزل آلا پیش بینی می‌شود در آب‌های غیر متعارف (لب شور) شرق استان تا پایان سال تولید شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر شیلات جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به خشکسالی‌های پی در پی در کشور و استان و شور شدن آب‌های سطحی، به خصوص در شهرستان‌های شرق اصفهان (شهرستان هرند، ورزنه و کوهپایه) فرصتی برای تولید ماهی قزل آلا با آب لب شور فراهم شده است.

محمدرضا عباسی با بیان اینکه سال گذشته چهار هزار تُن ماهی قزل آلا به همت کارآفرینان این مناطق تولید شده است، پیش بینی کرد: این میزان تاپایان سال به بیش از چهار هزار و ۲۰۰ تن برسد.

وی ادامه داد: امکان تولید دیگر گونه‌های آبزی پروری نیز با موافقت و تعامل سازمان محیط زیست کشور وجود دارد.

محمدرضا عباسی گفت: هم اکنون بیش از ۵۰۰ واحد خرد پرورش ماهی قزل آلا با فراهم کردن زمینه اشتغال حدود هزار نفر به شکل مسقیم و غیر مستقیم در شرق استان فعال است.

استان اصفهان سالانه بیش از ۱۰ هزار تُن ماهی خوراکی تولید می‌کند.