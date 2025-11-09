به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد عشقی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: عصر دیروز در پی گزارش وقوع ریزش در یکی از معادن دربید، بلافاصله دو تیم امدادی هلال احمر به همراه ست نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و در ادامه یک تیم پشتیبان نیز به منظور تسریع در عملیات به نیرو‌های امدادی ملحق شد.»

عشقی افزود: «در این حادثه دو نفر دچار مصدومیت شدند که یکی از آنها به‌صورت سرپایی درمان و فرد دیگر بر اثر ریزش سنگ در ناحیه پا گرفتار شده بود. نجاتگران هلال احمر با استفاده از ست نجات پس از انجام عملیاتی طاقت‌فرسا و بیش از ۸ ساعت تلاش بی‌وقفه موفق به رهاسازی مصدوم و انتقال وی به مرکز درمانی شدند.»

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد ضمن قدردانی از تلاش امدادگران و نجاتگران حاضر در صحنه، بر آمادگی کامل تیم‌های تخصصی نجات استان یزد برای مقابله با حوادث مشابه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه نیرو‌های هلال‌احمر به صورت شبانه‌روزی در محور‌های مواصلاتی آماده خدمت‌رسانی هستند، از هموطنان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه، با شماره اضطراری ۱۱۲ تماس بگیرند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن امدادرسانی صورت گیرد.