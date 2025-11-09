پخش زنده
با رانندگان متخلف با سرعت بالای ۱۶۰ کیلومتر در محورهای خوزستان برخورد قانونی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به اینکه نخستین عامل تصادفات در محورهای استان خطای انسانی است، گفت: عدم رعایت مقررات رانندگی، تخطئی از سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و عدم رعایت حق تقدم از بیشترین عوامل تصادفات در استان است.
سرهنگ سعید رحیمی افزود: با دستور مرجع قضایی طرح برخورد با رانندگانی که با سرعت بالای ۱۶۰ کیلومتر در محورهای استان تردد میکنند اجرا میشود که براساس آن و با بهره گیری از دوربینهای ثبات هوشمند که روزانه تخلفات را ثبت میکنند این رانندگان شناسایی میشوند.
او ادامه داد: با توجه به شرایط آب و هوایی استان و پدیده مه در محورهای خوزستان طرح آموزش رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی استان در دستور کار قرار گرفته است.