رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: نتایج حاصل از بررسی بیش از هزار و ۲۰۰ بیمار اسهالی نشان میدهد که این شهرستان عاری از بیماری وبا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر با بیان اینکه نتایج حاصل از بررسی بیش از هزار و ۲۰۰ بیمار اسهالی در هفت ماه گذشته نشان میدهد که دزفول از بیماری وبا عاری است، اظهار داشت: این نتایج بیانگر رعایت مطلوب اصول بهداشت فردی و محیطی در سطح جامعه و تلاشهای مستمر مرکز بهداشت شهرستان و سازمانهای همکار برای پیشگیری از بیماریهای واگیردار است.
وی با اشاره به اینکه بیماری وبا همچنان در برخی کشورهای همسایه شرقی و غربی ایران مشاهده میشود، افزود: با توجه به مهاجرپذیر بودن شهرستان دزفول، مراقبت و پایش مستمر بیماران اسهالی با جدیت ادامه دارد.
زادمهر بیان کرد: نظام مراقبت بیماریهای منتقله از طریق آب و غذا در سالهای گذشته نیز برقرار بوده و همه موارد مراجعه کننده با علائم اسهالی به مراکز خدمات جامع سلامت از نظر وبا بررسی شدهاند، که در سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ بیمار مشکوک از نظر وبای التور بررسی شدند و هیچگونه مورد مثبت تایید شدهای در شهرستان گزارش نشده است.
رئیس مرکز بهداشت دزفول این موفقیت را نتیجه همکاری مؤثر مردم با کارکنان بهداشت و رعایت نکات بهداشتی دانست و از شهروندان خواست با مصرف آب آشامیدنی سالم، پرهیز از مصرف غذاهای غیر بهداشتی، خودداری از خرید از فروشندگان دورهگرد، همچنین شستوشو و ضدعفونی صحیح میوه و سبزیجات، در حفظ سلامت خود، جامعه و پیشگیری از بیماریهای اسهالی مشارکت داشته باشند.
وی در پایان تأکید کرد: رعایت اصول ساده بهداشتی نقش مهمی در پیشگیری از شیوع وبا دارد و شهروندان در صورت مشاهده علائم بیماریهای اسهالی باید در اسرع وقت به خانه بهداشت یا پایگاه سلامت محل سکونت خود مراجعه کنند.