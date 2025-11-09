به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: به منظور صیانت از زیستگاه‌های خفاش‌ها در فصل زمستان‌خوابی، تمامی فعالیت‌های غارنوردی در غار‌های استان از ۲۰ آبان‌ماه تا آغاز فصل بهار به‌طور موقت ممنوع است.

علی خانی افزود: این تصمیم در راستای اجرای دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست کشور اتخاذ شده و شامل همه بازدید‌ها با اهداف گردشگری، علمی، ورزشی و کاوشی در غار‌های میزبان خفاش‌ها خواهد بود.

وی گفت: خفاش‌ها نقش کلیدی در کنترل جمعیت حشرات، گرده‌افشانی و حفظ تعادل اکولوژیکی دارند و اختلال در دوره زمستان‌خوابی آنها می‌تواند پیامد‌های جدی برای اکوسیستم منطقه به همراه داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: در همین راستا، پوستر پویش ملی «کلاه‌ها روی زمین» با هدف آگاهی‌رسانی عمومی درباره اهمیت حفاظت از خفاش‌ها منتشر شده است و این پویش با همکاری کارگروه غارشناسی ایران طراحی شده و از عموم مردم، غارنوردان و فعالان محیط زیست دعوت می‌کند تا در این دوره‌ی زمانی از ورود به غار‌های حساس خودداری کنند.

خانی گفت: این ممنوعیت تا پایان فصل زمستان و آغاز بهار ادامه خواهد داشت و پس از بررسی شرایط زیستی خفاش‌ها، تصمیم‌گیری در خصوص رفع محدودیت‌ها انجام خواهد شد.