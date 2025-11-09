معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهیدان شاه نظری و کوثری مقدم دیدار کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهندس سعید اوحدی در دیدار با خانواده شهید محسن شاه.نظری با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: شهدا در مسیر خداوند به شهادت رسیدند و عاقبت بخیری پاداشی بود که خداوند به شهدا اعطا کرد. عزت و استقلال امروز کشور ثمره خون شهدا است.

معاون رئیس جمهور در این دیدار با بیان اینکه داغ فرزند برای پدر و مادر سنگین است اما عاقبت‌بخیری مهم‌ترین خواسته والدین برای فرزند است، گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی می‌فرمایند؛ باید شهید زندگی کرد تا به شهادت رسید و امیدوارم ما هم از برکات شهدا بهره‌مند شویم.

در این دیدار مادر شهید محسن شاه‌نظری به بیان ویژگی‌هایی از فضائل اخلاقی شهید بزرگوار و عشق و ارادت شهید به اهل بیت (ع) پرداخت که سرانجام در مسیر سالار سید شهدا امام حسین (ع) به شهادت رسید.

معاون رئیس جمهور همچنین در دیدار با خانواده شهید اقتدار کیومرث کوثری مقدم یاد و خاطر شهدا را گرامی داشت و بر ادامه‌دادن راه و مسیر شهدا تاکید کرد و گفت: خانواده شهدا همه زندگی خود را نزد خداوند متعال سرمایه‌گذاری کردند.

دکتر یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد و عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و سعید گنجی مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد در این دیدارها حضور داشتند.