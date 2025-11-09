به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که جمع از مسئولان، شیوخ، سادات، روحانیون، جوانان و معتمدان بخش شعیبیه حضور داشتند، سرگرد ادیب، رئیس پلیس اطلاعات انتظامی شوشتر، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم و بزرگان منطقه، بر ضرورت ترویج فرهنگ قانون‌مداری، آرامش اجتماعی و مسئولیت‌پذیری جمعی تأکید کرد.

وی با اشاره به آثار مخرب پدیده تیراندازی‌های غیرمجاز بر امنیت و انسجام اجتماعی اظهار داشت: امروز امنیت پایدار، حاصل همدلی، آگاهی و همراهی مردم است. از تمامی شیوخ، سادات، جوانان و خانواده‌های گران‌قدر انتظار می‌رود با مشارکت در پویش مردمی "نه به تیراندازی"، در حفظ امنیت و کرامت اجتماعی منطقه نقش‌آفرینی کنند.

رئیس پلیس اطلاعات انتظامی شهرستان در ادامه افزود: هدف از برگزاری این پویش، ارتقای فرهنگ عمومی و مقابله با رفتار‌های پرخطر است. بدون همکاری مردم، هیچ طرح امنیتی به ثمر نخواهد نشست، و خوشبختانه مردم فهیم و متدین شعیبیه همواره در مسیر حفظ امنیت و آرامش منطقه پیشگام بوده‌اند.

این مراسم با استقبال گسترده مردم، شیوخ، سادات و جوانان منطقه برگزار شد و حاضران با اعلام حمایت از پویش «نه به تیراندازی»، بر لزوم استمرار این حرکت فرهنگی و اجتماعی در راستای تحکیم امنیت و آرامش عمومی تأکید کردند.

‏