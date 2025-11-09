به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی در نشست با اعضای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان، با اشاره به توطئه‌های دشمنان در مخدوش کردن چهره اسلام افزود: هر چند دشمنان برای از بین بردن فرهنگ علوی و توسل به اهل بیت تلاش بسیار کرده‌اند، اما مردم گیلان همیشه هوشیار بوده‌اند و از دیرباز ید طولایی در بازسازی عتبات و زیارتگاه‌های اهل بیت داشته‌اند به گونه‌ای که نام گیلانی‌ها در برخی از این بقاع هک شده است.

وی با اشاره به برخی نگرش‌ها در بازسازی حرم اهل بیت علیهم السلام گفت: در قرآن کریم هم برای معرفی مبارزان با کفر و ظلم در سوره کهف سفارش شده زیارتگاهی ساخته شود تا نام و یاد این اسطوره‌های تاریخ و یکتا پرستی برای همیشه حفظ شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان افزود: تمام استان برای جمع آوری نذورات وکمک به بازسازی عتبات عالیات پای کار هستند همان گونه که در تمام دنیا و در تمام ادیان الهی آثار ارزشمند دین با احترام نگه داشته می‌شود.

مجید دوهندو رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان هم با اشاره به ماموریت ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت: بازسازی صحن عقیله بنی هاشم در نجف از مهمترین اقداماتی است که هم اکنون در حال اجرا و بازسازی است.

وی با اشاره بر گسترش فضای مجازی و ضرورت ورود در این عرصه بیان کرد:

ورود به فضای مجازی بسیار کاربردی است و برای جمع آوری نذورات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با قدردانی از رسانه ملی، نقش برنامه سازی در این زمینه را بسیار مهم دانست

و گفت: پخش برنامه‌های ترویجی، فرهنگ سازی و جذب مشارکت‌های مردمی را افزایش خواهد داد.

در پایان این نشست هر یک از اعضا به بیان نکته نظرات خود پرداختند.