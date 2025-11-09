پخش زنده
امروز: -
تاکنون موردی از شیوع شپش در مدارس استان چهارمحال و بختیاری گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان از رصد و مراقبت مستمرمدیران و مراقبان سلامت در مدارس انجام خبر داد.
اسدی افزود: شپش سر ممکن است از دانشآموزی به دانشآموز دیگر در زمان بازی یا ارتباط نزدیک منتقل شود.
وی با تأکید بر اینکه شیوع شپش در مدارس به صورت مستمر رصد میشود، تصریح کرد: در صورت مشاهده این مورد، کمیته مربوط برگزار و اقدامات درمانی برای دانشآموزان مبتلا هم از سوی اداره آموزش و پرورش و هم مرکز بهداشتی درمانی شهرستان مربوط انجام میگیرد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان با یادآوری نقش آموزش و آگاهیبخشی دانشآموزان و خانوادهها در کنترل و پیشگیری از شیوع شپش و سایر مراقبتهای سلامتی، گفت: در این راستا، آموزشهای پیشگیرانه در مدارس هم برای دانشآموزان و هم اولیا توسط مراقبان سلامت انجام میگیرد.
اسدی بیان کرد: دانشآموزان مبتلا به شپش سر هیچ ممانعتی برای رفتن به مدرسه ندارند، اما آموزشها و مراقبتهای لازم برای کنترل و پیشگیری از شیوع این مشکل در بین سایر همکلاسیها هم توسط مدیران و هم مراقبان سلامت ارائه میشود.