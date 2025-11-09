به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایش «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در فضای مجازی» با هدف ترسیم نظام مطلوب حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در این فضا و صیانت از حقوق مردم بر پایه اندیشه‌های رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.

در بخش نخست این همایش، از نخستین دستیار هوشمند پایش حقوق ملت رونمایی شد؛ سامانه‌ای که به‌گفته برگزارکنندگان، برخلاف نمونه‌های مشابه، متناسب با زیست‌بوم نظام حقوقی ایران و اقتضائات ویژه آن طراحی شده است.

این دستیار هوشمند قادر است با بررسی متون ارائه‌شده از سوی کاربر، مغایرت آنها با اقسام مختلف حقوق ملت را استخراج و ارائه کند.

در بخش دوم، سرفصل برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد حقوق فضای مجازی معرفی شد؛ برنامه‌ای که با هدف رفع شکاف موجود در محتوای آموزشی مرتبط با حوزه‌های اطلاعات و سایبری، تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه فضای مجازی و توسعه ادبیات حقوقی متناسب با تحولات فناوری تدوین شده است.

این برنامه درسی شامل دروس زیر است:

کلیات حقوق، فناوری‌های نوین، حقوق تجارت الکترونیک و کسب‌وکار‌های مجازی، آیین دادرسی و ادله اثبات در فضای مجازی، مسئولیت مدنی در فضای مجازی، حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی، حکمرانی فضای مجازی، حقوق کیفری سایبری و حقوق داده‌ها و اطلاعات.



