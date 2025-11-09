پخش زنده
رئیس اداره بهزیستی شیروان گفت: ۴ هزار و ۷۸۰ کودک شیروانی از ابتدای سال جاری تا کنون تحت پوشش طرح غربالگری بینایی و شنوایی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علیاکبر آرام گفت: طرح غربالگری بینایی و شنوایی برای ۴ هزار و ۷۸۰ کودک شیروانی با هدف پیشگیری از اختلالات بینایی و شنوایی و تشخیص به موقع نارساییها اجرا شد.
وی با اشاره به ادامه طرح غربالگری در نیمه دوم سال افزود: خانوادهها با مراجعه به پایگاههای بهزیستی، مراکز بهداشتی و کودکستانها در این طرح مشارکت کنند تا تشخیص به موقع اختلالات بینایی در کودکان انجام شود.