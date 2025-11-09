به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: به منظور کاهش ۵۰ درصدی محل‌های نگهداری کود، قرارداد ساخت دو خط پردازش کود با ظرفیت ۱۲۰ تن در روز منعقد شده که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

غلامرضا ساکتی همچنین با اشاره به خرید دستگاه ترنر ادامه داد: پس از دو سال تأخیر، اکنون در مرحله نهایی عقد قرارداد خرید ترنر هستیم، این دستگاه به فرایند بلوغ کود کمک کرده و بوی نامطبوع را کاهش می‌دهد.

وی در خصوص احداث کارخانه هاضم بی‌هوازی در اصفهان نیزگفت: فراخوان دوم این طرح در آینده برگزار خواهد شد؛ هدف ما در این طرح تبدیل ۱۰۰ تن پسماند در روز به کود نهایی و تولید انرژی است.

غلامرضا ساکتی ادامه داد: روزانه حدود هزار تن پسماند وارد کارخانه پردازش این سازمان می‌شود، که بخشی از این پسماند‌ها مواد آلی است که در محل‌هایی دپو و موجب انتشار بوی نامطبوع می‌شوند.