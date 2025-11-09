تیم مصر در جدیدترین رده بندی جهانی تیم‌های ملی والیبال نشسته، با ۵۶۱۴ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم ملی والیبال نشسته ایران در جایگاه دوم جهان قرار گرفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ جدیدترین رده بندی جهانی تیم‌های والیبال نشسته منتشر شد که در آن، تیم مصر با ۵۶۱۴ امتیاز نخستین بار به صدر صعود کرد و تیم ایران با ۵۰۰۰ امتیاز نخستین بار در رنگینگ جهانی در جایگاه دوم قرار گرفت.

در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵ آمریکا تیم مصر به دلیل عدم حضور تیم‌های ایران و بوسنی و قهرمانی در این رقابت‌ها با کسب ۱۰۰۰ امتیاز در صدر رنکینگ جهانی قرار گرفت و ایران نخستین بار جایگاه قهرمانی خود را از دست داد و دوم جهان شد.

در این رده بندی، برزیل با ۴۹۴۵ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد و آلمان با ۴۱۵۳ امتیاز چهارم جهان شد و تیم‌های بوسنی با ۴۱۵۰ امتیاز، قزاقستان با ۳۸۷۲ امتیاز، آمریکا با ۳۳۷۹ امتیاز، اوکراین با ۳۳۲۳ امتیاز، کانادا با ۲۶۲۸ امتیاز و ژاپن با ۲۴۴۶ امتیاز در جایگاه پنجم تا دهم ایستادند.

در بخش بانوان نیز تیم ملی ایران با ۲۴۱۱ امتیاز در رده دهم قرار گرفته است و تیم‌های کانادا (۵۴۵۴ امتیاز)، برزیل (۵۱۶۸ امتیاز) و آمریکا (۵۱۶۵ امتیاز) به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم جهان قرار دارند.