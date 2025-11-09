مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با اشاره به صادرات کالا‌های تولیدی استان به ۹۱ کشور، گفت: در نیمه نخست امسال ۸۰ درصد از ۸۵۰ میلیون دلار صادرات استان به کشور‌های ترکیه، ارمنستان، عراق، افغانستان و گرجستان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،صابر پرنیان در دومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی طی امسال با تاکید بر اهمیت نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های صادراتی اظهار کرد:متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی استان ۵۲۶ دلار است که ۱۸۰ دلار بالاتر از میانگین کشوری بوده و این شاخص نشانگر کیفیت و ارزش افزوده بالاتر محصولات صادراتی استان در مقایسه با میانگین کشور است.

وی گفت: بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی تبریز نقش محوری در تصمیم‌سازی‌های حوزه صادرات غیرنفتی دارد و تداوم این رویکرد، نشانه اعتماد دولت به توانمندی‌های این بخش است.

وی با بیان اینکه واگذاری مسئولیت برگزاری جلسات میز‌های کالایی و کشوری به اتاق بازرگانی تبریز بیانگر باور دولت به ظرفیت‌های بخش خصوصی در راهبری توسعه صادرات کشور است افزود: در همین راستا آذربایجان شرقی به عنوان استان معین میز‌های ملی توسعه صادرات کالایی کشمش، شیرینی و شکلات، تجهیزات صنعتی، خودرو‌های تجاری و قطعات و شیرینی‌جات سنتی تعیین شده است.

پرنیان ادامه داد: در راستای تسهیل فعالیت صادرکنندگان موضوع تسریع در انجام امور مربوط به تجار دارای کارت بازرگانی بومی از گمرکات استان در دستور کار قرار دارد.

وی تحریم‌های خارجی از یک سو و چالش‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی از سوی دیگر را از عمده دلایل کاهش ارزش صادرات غیرنفتی استان عنوان کرد.

مدیر کل صمت آذربایجان‌شرقی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه صادرات گفت: دستورکار‌های جلسات آینده کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با محوریت بخش خصوصی و با رویکردی دقیق و کیفی تدوین خواهد شد.

پرنیان خاطرنشان کرد: بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، تنها مرجع صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، ملی و بین‌المللی، کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان است و تمامی نهاد‌ها برای برگزاری نمایشگاه‌ها باید مصوبه لازم را از این مرجع دریافت کنند.