دادستان ایذه بر ایمن سازی جادهها و معابر این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کارگروه پیگیری و نظارت بر حقوق عامه دادسرای ایذه با موضوع ایمنسازی جادهها و معابر این شهرستان با حضور مدیران دستگاههای مربوطه برگزار شد.
در این کارگروه تعریض، ایجاد روشنایی و نصب دوربینهای کنترل سرعت در محورهای حادثهخیز از جمله جاده کمربندی و محور پیان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رفع مشکل روشنایی و نصب دوربین در مسیرهای حادثهساز درونشهری از دیگر موضوعات مطروحه در این کارگروه بود.
صادق دقیقان، دادستان عمومی و انقلاب ایذه با اشاره به مصوبات این کارگروه ضمن تاکید بر ایمن سازی محورهای این شهرستان، مهلت یک ماهه به دستگاههای مربوطه برای اجرای این مصوبات تعیین کرد.