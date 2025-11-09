پخش زنده
شرکت گاز استان اردبیل ، با هدف توزیع عادلانه گاز بین همه مشترکان و جلوگیری از هدر رفت انرژی، طرحی نوآورانه را به مرحله اجرا گذاشته؛ طرحی که اجرای آن، علاوه بر کاهش هزینهها، به مصرف هوشمند و پایدار گاز در استان کمک شایانی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با آغاز فصلهای سرد سال و افزایش مصرف گاز طبیعی، مدیریت بهینه این منبع حیاتی به یکی از مهمترین اولویتهای کشور تبدیل شده است.
