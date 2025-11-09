پخش زنده
محمدمهدی غلامی و هومر عباسی، دو شناگر ملیپوش کشورمان، در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به مرحله نیمهنهایی رسیدند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز مسابقات شنا ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض و در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، محمدمهدی غلامی و هومر عباسی در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت به آب زدند.
هومر عباسی در دسته ۱ خط ۳ با زمان ۵۷ ثانیه و ۲۷ صدم ثانیه و محمدمهدی غلامی در دسته ۲ خط ۶ با زمان ۵۸ ثانیه و ۹۸ صدم ثانیه به ترتیب با قرار گرفتن در مکانهای سوم و دوازدهم این ماده، به مرحله نیمهنهایی رسیدند که بعدازظهر برگزار خواهد شد.
در این ماده، ۲۴ شناگر با یکدیگر به رقابت پرداختند.