مقامات یمنی اعلام کردند که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان برای جذب جاسوس و رصد مراکز نظامی و سیاسی یمن، اتاق عملیات مشترک تشکیل داده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا؛ به گفته مقامات یمنی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی با همکاری دستگاه اطلاعاتی عربستان، اتاق عملیات مشترک تشکیل دادند که ماموریت آن جذب و به خدمت گرفتن جاسوس در یمن بود. هدف آنها زیر نظر گرفتن بعضی ساختمانها، پایگاه‌های پهپادی و موشک‌های مافوق صوت و مقامات سیاسی و نظامی یمن بود.