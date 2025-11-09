پخش زنده
قائم مقام بنیاد علوی کشور در گردهمایی علوی در بیرجند گفت: بنیاد قصد دارد نزدیک به ۵۰۰ هزار طرح اشتغالزایی را اجرا کند و با استفاده از کمک خیرین و ساز وکارهای ویژه، هر یک تومان کمک خیران تا هفت برابر افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، قائم مقام بنیاد علوی کشور در گردهمایی علوی در بیرجند با بیان اینکه توانمندسازی پایدار از رسالتهای اصلی بنیاد علوی برای محرومیت زدایی است گفت: مبنای کار بنیاد علوی بر سه محور اقتصاد، سلامت و عدالت آموزشی متناسب بر بوم هر منطقه متمرکز است.
محسن مردعلی گفت:طبق برنامهریزیها، بنیاد قصد دارد نزدیک به ۵۰۰ هزار طرح اشتغالزایی را اجرا کند و با استفاده از کمک خیرین و ساز وکارهای ویژه، هر یک تومان کمک خیران تا هفت برابر افزایش یابد.
وی گفت:به هر میزان که خیران و صندوقهای ذخیره روستایی در حوزه اشتغال، سلامت، ودیعه مسکن و ... سرمایه گذاری کنند بنیاد علوی آن را ۷ برابر میکند و در حوزه مناسب با آیین نامههای بنیاد علوی صرف میکند تا فرایند توسعه از طریق شبکه اجرای مردم انجام شود.
قائم مقام بنیاد علوی کشور از ایجاد سههزار و ۵۰۰ فرصت شغلی، احداث ۴۰۰ بارگاه زرشک و اجرای دهها طرح توانمندسازی در روستاهای هدف خراسان جنوبی خبر داد و گفت: بنیاد علوی تاکنون ۳۸۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان در این استان اختصاص داده است.
مردعلی با بیان اینکه تاکنون ۱۷۰ روستای هدف در تمام شهرستانهای استان شناسایی شده است، افزود: در این روستاها سند توسعه محلی بر اساس ظرفیتهای بومی تدوین و مدلهای توسعه اقتصادی در حوزههای کشاورزی، صنایع تبدیلی و خدمات روستایی تعریف شد.
وی در خصوص محور توانمندسازی اقتصادی گفت: افراد محروم در دهکهای یک تا چهار با حمایت بنیاد میتوانند کسب و کارهای خود را راهاندازی و از این طریق استقلال اقتصادی پیدا کنند.
قائممقام بنیاد علوی افزود: خدمات درمانی و بهداشتی برای محرومان به صورت متمرکز و با قیمت مناسب یا رایگان ارائه میشود و این خدمات شامل مراقبتهای دهان و دندان، چشم پزشکی، مراقبت از مادران باردار و خدمات تکمیلی آزمایشگاهی است تا خانوادهها دچار فشار مالی نشوند.
مردعلی گفت: بر اساس برنامهریزی، بنیاد علوی تلاش میکند خدمات سلامت را به بیش از ۱۱ میلیون نفر از محرومان کشور ارائه دهد تا به این ترتیب فشار مالی ناشی از هزینههای درمانی، به ویژه در خانوادههای دهکهای یک و ۲ کاهش یابد.
وی همچنین درباره عدالت آموزشی افزود: بنیاد علوی با هدف شکستن چرخه فقر در خانوادهها، برنامههای آموزشی رایگان برای دانشآموزان دهکهای پایین کشور فراهم کرده و آنها را برای ورود به مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان و دانشگاههای معتبر آماده میکند.
قائممقام بنیاد علوی گفت: تاکنون پوشش آموزشی گستردهای برای دانشآموزان دهک یک تا چهار در سراسر کشور ایجاد شده است.
مردعلی درباره سازوکار شفافیت و نظارت افزود: تمام فعالیتها و خدمات بنیاد از طریق سامانه و داشبورد آنلاین قابل رهگیری و نظارت است تا هم مردم و هم مسئولان استانی بتوانند در هر لحظه از نحوه ارائه خدمات اطلاع داشته باشند.
وی افزود: بنیاد علوی با برنامهریزی متناسب با ظرفیت و مزیتهای هر منطقه، اقدامات خود را در حوزههای اشتغال، سلامت و آموزش متمرکز میکند تا توسعه پایدار و اثرگذاری واقعی برای محرومان کشور ایجاد شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هم در این گردهمایی با اشاره به ویژگیهای جمعیتی و جغرافیایی استان، گفت: خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است که حدود ۳۰ درصد جمعیت آن روستایی و مابقی شهری هستند و با وجود ظرفیتها و پتانسیلهای فراوان، استان نیازمند توجه ویژه دولت و سازمانهای مردمنهاد در زمینه محرومیتزدایی است.
شرافتیراد افزود:لازمه توسعه اشتغال و کارآفرینی، توجه به دو نیاز اساسی امنیت و سلامت مردم است که دولت تلاش میکند با تأمین امنیت، سلامت و تسهیلات لازم، زمینه مشارکت مردم در تولید و اشتغال را فراهم کند.
وی گفت: خراسان جنوبی با جمعیت حدود ۹۰۰ هزار نفر بیش از ۵۰۰ سازمان مردمنهاد و خیریه دارد که فعالیتهای انساندوستانه و مردمی انجام میدهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی افزود: نیروی انسانی متعهد و خداشناس استان و چهرههای علمی برجسته این دیار، نشاندهنده ظرفیت بالای این استان برای توسعه و خدمترسانی است.
شرافتی راد با اشاره به نقش مردم در صحنههای مختلف، گفت: با وجود تهدیدها و فشارها، مردم استان در بزنگاهها همواره کنار مسئولان و نیروهای مسلح و گوش به فرمان مقام معظم رهبری بودهاند و نقشآفرینی بسیار خوبی داشتهاند.
مجری بنیاد علوی در خراسان جنوبی هم گفت: تمرکز اصلی بنیاد بر زنجیره ارزش محصولات مزیتدار استان مانند زرشک، عناب و زعفران بوده و در همین راستا تاکنون ۴۰۰ بارگاه زرشک با استفاده از تسهیلات بنیاد برای روستاییان احداث و تجهیز شده است.
به گفته روشندل، همچنین دستگاههای سورتینگ زرشک برای روستاهای هدف خریداری و راهاندازی شده و ساخت سردخانه ۳۰۰ تنی زرشک نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: بنیاد علوی با شناسایی و اهلیتسنجی ۲۶۰۰ متقاضی کسبوکار در سامانه بنیاد، موفق به ایجاد ۲۶۰۰ شغل پایدار و ۹۰۰ اشتغال غیرمستقیم شده است؛ بهاینترتیب، جمعاً ۳۵۰۰ فرصت شغلی در استان به ثمر نشسته و تاکنون ۳۸۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان پرداخت شده است.
روشندل گفت: در حوزه سلامت نیز بیش از ۱۲ اردوی جهادی پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و گروههای جهادی برگزار شد که در آن ۵ هزار خدمت دندانپزشکی و ۳۲۰۰ خدمت چشمپزشکی به مردم مناطق محروم ارائه شد.
وی از اجرای پویش «مهر علوی» در مناسبتهای مذهبی خبر داد و گفت: طی دو سال گذشته، ۱۵ هزار بسته لوازمالتحریر به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان به دانشآموزان دهکهای پایین مناطق روستایی اهدا شد.
روشندل همچنین از اعزام ۶۰۰ زائر اولی به کربلای معلی در ایام اربعین با حمایت بنیاد علوی خبر داد و افزود: این اقدام در راستای تقویت بعد فرهنگی و اعتقادی خانوادههای کمبرخوردار انجام شد.
در پایان این گردهمایی از کارآفرینان برتر تجلیل شد.