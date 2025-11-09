پخش زنده
شهرسازی تنها به چیدمان ساختمانها و خیابانها محدود نمیشود، بلکه تلاشی برای ساخت آرمانشهرهایی است که بتوانند مأمن آرامش و پویایی باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، روز جهانی شهرسازی فرصتی برای تأکید بر اهمیت توسعه شهری و ساخت شهرهای انسانمحور، کارآمد و پاسخگو به نیازهای جمعیتهای مختلف است.
شهرسازان با بررسی اقلیم، جمعیت، اقتصاد و فرهنگ هر منطقه، طرحهای راهبردی برای توسعه شهری ارائه میدهند که به بهبود کارایی و پایداری شهرها منجر شود.
برای بررسی این موضوع در بخش خبری صبحدم امروز با آقای حبیبی معاون عمرانی استاندار کردستان ارتباط تلفنی بر قرار شد.