شهرسازی تنها به چیدمان ساختمان‌ها و خیابان‌ها محدود نمی‌شود، بلکه تلاشی برای ساخت آرمان‌شهر‌هایی است که بتوانند مأمن آرامش و پویایی باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، روز جهانی شهرسازی فرصتی برای تأکید بر اهمیت توسعه شهری و ساخت شهر‌های انسان‌محور، کارآمد و پاسخگو به نیاز‌های جمعیت‌های مختلف است.

شهرسازان با بررسی اقلیم، جمعیت، اقتصاد و فرهنگ هر منطقه، طرح‌های راهبردی برای توسعه شهری ارائه می‌دهند که به بهبود کارایی و پایداری شهر‌ها منجر شود.

برای بررسی این موضوع در بخش خبری صبحدم امروز با آقای حبیبی معاون عمرانی استاندار کردستان ارتباط تلفنی بر قرار شد.