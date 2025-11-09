به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اداره راهداری اردل گفت: عملیات ایمن‌سازی و ایجاد گارد خاکی در نقاط پرتگاهی محور سه‌راهی کاج – سه‌راهی جونقان (تنگ درکش ورکش) آغاز شده و به‌صورت مستمر در حال انجام است.

احمد عالی‌پور افزود: عملیات ایمن‌سازی نقاط پرتگاهی محور سه‌راهی کاج – سه‌راهی جونقان در محدوده تنگ درکش ورکش با اجرای گارد خاکی در طول ۲۰۰ متر آغاز شده است.

به گفته وی این طرح با هدف افزایش ضریب ایمنی مسیر، جلوگیری از سقوط خودرو‌ها در نقاط پرتگاهی و کاهش حوادث رانندگی در این محور صورت می‌گیرد.

سرپرست اداره راهداری اردل افزود: این عملیات با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری و با تلاش نیرو‌های عملیاتی در حال انجام است.