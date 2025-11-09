به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب سلیمانی رییس دومین دوره جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار در حکمی محمد کرم اللهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران را به عنوان دبیر جشنواره منصوب کرد.

محمد کرم اللهی پیش‌تر دبیری نهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار را نیز در سال گذشته بر عهده داشت. ایثار، شهادت، فداکاری، همدلی، عطوفت، نقش فرهنگ ایثار و شهادت در ایجاد وفاق ملی، نقش ایثارگرانه بانوان ایثارگر در خانواده و مناسبات اجتماعی و سبک زندگی اسلامی، بخشی از محور‌های موضوعی جشنواره دوم فیلم و فیلمنامه ایثار است.

دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار، امسال در چهار بخش رقابتی و مسابقه ویژه و مسابقه فیلمنامه نویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز از ۱۵ تا ۱۸ آذر در شهر تبریز برگزار می‌شود.