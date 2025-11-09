پخش زنده
معاون هماهنگ کننده قرارگاه محرومیت زدایی سپاه از راه اندازی پایگاه ازدواج آسان برای تامین جهیزیه زوج های نیازمند در سمنان به عنوان استان الگوی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار سید ضیاء حزنی در جلسه محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی و جهادی و همایش تجلیل از مدیران و فعالین جهادیِ استان سمنان گفت : با هماهنگی استاندار سمنان مقرر شد با رایزنی با متولیان امر دربخش فرهنگی و صنعت ، جهیزیه زوج های نیازمند اعم از مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و زوج های نیازمند غیر مددجو در قالب فعالیت این پایگاه تامین و استان سمنان به عنوان الگوی راه اندازی ازدواج آسان در کشور معرفی شود.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و مشاور فرماندهی سپاه بر هم افزایی اعضای گروههای جهادی با مسئولان اجرایی برای رفع اختلافات و مشکلات مردم تاکید کرد و نگاه ویژه به اجرای طرح های عمرانی و برنامه هایِ مساجد را خواستار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان هم فعالیتهای مردمیِ گروههای جهادی در زمینه محرومیت زدایی را کار خدا دانست و بر شناسایی و رفع مشکلات مناطق محروم تاکید داشت
محمد جواد کولیوند استاندار سمنان با تاکید بر توسعه مزارع خورشیدی در استان گفت تاکنون ۶۷۰ طرح متنوع در قرارگاه محرومیت زدایی اجرا شده و هزار و ۶۲ طرح امسال در دست اجرا است
سرتیپ دوم پاسدار منصور شوقانی فرمانده سپاه استان سمنان نیز فعالیتهای گروههای جهادی برای مردم را موثر برشمرد و بر ارائه خدمات مطلوبِ مردمی تاکید کرد
در این مراسم از مسئولانِ گروههای جهادی، اجرایی، نظامی و قضاییِ فعال در زمینه محرومیت زدایی قدردانی شد.