به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار سید ضیاء حزنی در جلسه محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی و جهادی و همایش تجلیل از مدیران و فعالین جهادیِ استان سمنان گفت : با هماهنگی استاندار سمنان مقرر شد با رایزنی با متولیان امر دربخش فرهنگی و صنعت ، جهیزیه زوج های نیازمند اعم از مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و زوج های نیازمند غیر مددجو در قالب فعالیت این پایگاه تامین و استان سمنان به عنوان الگوی راه اندازی ازدواج آسان در کشور معرفی شود.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و مشاور فرماندهی سپاه بر هم افزایی اعضای گروه‌های جهادی با مسئولان اجرایی برای رفع اختلافات و مشکلات مردم تاکید کرد و نگاه ویژه به اجرای طرح های عمرانی و برنامه هایِ مساجد را خواستار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان هم فعالیت‌های مردمیِ گروه‌های جهادی در زمینه محرومیت زدایی را کار خدا دانست و بر شناسایی و رفع مشکلات مناطق محروم تاکید داشت

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان با تاکید بر توسعه مزارع خورشیدی در استان گفت تاکنون ۶۷۰ طرح متنوع در قرارگاه محرومیت زدایی اجرا شده و هزار و ۶۲ طرح امسال در دست اجرا است

سرتیپ دوم پاسدار منصور شوقانی فرمانده سپاه استان سمنان نیز فعالیت‌های گروه‌های جهادی برای مردم را موثر برشمرد و بر ارائه خدمات مطلوبِ مردمی تاکید کرد

در این مراسم از مسئولانِ گروه‌های جهادی، اجرایی، نظامی و قضاییِ فعال در زمینه محرومیت زدایی قدردانی شد.