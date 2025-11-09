پخش زنده
امروز: -
کتاب «تفسیر سوره برائت» حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدّظلّهالعالی) از سوی انتشارات انقلاب اسلامی به چاپ یازدهم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم توسط حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای از پاییز سال ۱۳۵۰ در مدرسهی «میرزاجعفر» مشهد (دانشگاه رضوی فعلی) شروع شد. جلسات تفسیر سورهی مبارکهی برائت از اوایل سال ۱۳۵۱ آغاز و حدوداً تا بهمن ۱۳۵۱ -برابر با محرم الحرام ۱۳۹۳ هجری قمری- ادامه یافت.
این درس تفسیر که یکی از دو درس تفسیر در حوزهی علمیهی مشهد در آن روزگار بود، بهطور معمول در روزهای تعطیلی دروس رسمی حوزه یعنی پنجشنبهها و جمعهها در «مدرسهی میرزاجعفر» از مدارس علمیهی در محدودهی حرم مطهر و بعدها در مسجدی در «پایین خیابان» و سپس «مسجد قبله» برگزار میشد.
روش بهکار رفته در این جلسات تفسیری، «روش اجتهادی» است که در آن بر استفاده و راهیابی به مقصود آیات با استفاده از تفکر و تعقل تأکید شده است. ضمن اینکه در کنار روش عقلی، استفاده از روش تفسیری «قرآن به قرآن» و بهرهگیری معتنابه از روایات کاملاً مشهود است.
در حال حاضر چاپ یازدهم این کتاب در دسترس علاقهمندان قرار گرفته و مخاطبان میتوانند این کتاب را از کتابفروشیهای سراسر کشور و همچنین پایگاه الکترونیکی انتشارات انقلاب اسلامی به نشانی www.khameneibook.ir تهیه نمایند.