یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه بچه ماهی از نوع بومی به منظور احیای ذخایر ماهیان تالابی، طی سال جاری در تالاب بینالمللی شادگان رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس شیلات شادگان با اشاره به رهاسازی یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در تالاب شادگان گفت: این تعداد بچه ماهی با توجه به اهمیت بازسازی ذخایر آبزیان در آبهای تالاب و به منظور حفظ و بقای گونههای ماهیان بومی و همچنین افزایش تولید و اشتغال پایدار جوامع روستایی رهاسازی شد.
سلمان امیری افزود: با توجه به اهمیت احیای مجدد ذخایر ماهیان تالابی در تالاب بینالمللی شادگان، با مساعدت اداره کل شیلات استان خوزستان این بچه ماهیها در تالاب رهاسازی شدند.
او ادامه داد: حفظ و بازسازی ذخایر آبهای داخلی، اشتغال و بهبود معیشتی ساکنان روستاهای اطراف تالاب و روستای گردشگری صراخیه از اهداف این طرح است.
رییس شیلات شادگان نوع ماهیهای رها شده را از نوع برزم، بنی و گتام عنوان کرد و گفت: بچه ماهیهای رها شده متناسب با محیط محلی شادگان است و در تلاش هستیم تا تالاب بین المللی شادگان محل امنی برای رشد و تکثیر بچه ماهیها باشد.