مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از پایش فعال بیش از ۳۰۰ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی با استفاده از تکنولوژی قیر عملکردی (PG) خبر داد که منجر به افزایش ۳۰ درصدی دوام روسازیها شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مجید کیان پور، مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، در تشریح عملکرد این مجموعه به عنوان بازوی علمی و تخصصی وزارت راه و شهرسازی، بر نقش محوری این آزمایشگاه در توسعه زیرساختها تأکید کرد.
وی با اشاره به پایش مستمر شبکه جادهای کشور، اظهار داشت: «آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با تمرکز بر توسعه قیر عملکردی (PG) و ارتقای استانداردهای کنترل کیفی، پایش بیش از ۳۰۰ هزار کیلومتر از راههای اصلی، فرعی و روستایی کشور را در دستور کار دارد؛ اقدامی که نقش مؤثری در افزایش دوام، ایمنی و بهرهوری شبکه راههای کشور ایفا کرده است.»
کیان پور افزود: «این مجموعه با برخورداری از بیش از ۲۰۰ آزمایشگاه ثابت و سیار در سراسر کشور، آزمایشهای تخصصی در زمینه قیر و آسفالت را مطابق با استانداردهای بینالمللی انجام میدهد. اجرای طرح قیر عملکردی امکان ارزیابی دقیق ویژگیهای قیر در شرایط واقعی دمایی، فشار و بار ترافیکی را فراهم میکند و بر اساس گزارشهای فنی، این رویکرد باعث افزایش تا ۳۰ درصدی دوام روسازیها، کاهش ۴۰ درصدی ترکهای سطحی آسفالت و کاهش قابلتوجه هزینههای نگهداری و مرمت راهها شده است.»
هدفگذاری توسعه بازار خدمات فنی:
مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای توسعهای این مجموعه اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر ۲۶ درصد از بازار خدمات فنی کشور در اختیار ما قرار دارد که این میزان با توسعه فعالیتهای آزمایشگاهی و گسترش شبکه خدمات استانی محقق شده است. بر اساس برنامه راهبردی جدید، این سهم تا دو سال آینده به ۲۹ درصد افزایش خواهد یافت.»
وی تأکید کرد که این رشد کیفی، با تکیه بر توسعه خدمات تخصصی در حوزه قیر عملکردی، کنترل کیفی مصالح راهسازی، و استفاده از فناوریهای نوین پایش و دادهمحور صورت میگیرد و هدف اصلی آن، افزایش عمر مفید پروژهها و توسعه پایدار زیرساختهای کشور است.