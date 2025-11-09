زنده گیری یک قلاده گربه جنگلی در اهر
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهر از زنده گیری یک قلاده گربه جنگلی در یکی از باغات محدوده شهر اهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،عبدالرضا کلانتری گفت:یک قلاده گربه جنگلی در باغات محدوده شهر اهر توسط یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست زنده گیری شده و جهت بررسی وضعیت جسمانی به مرکز معاینات تخصصی حیات وحش اداره کل آذربایجان شرقی انتقال یافت.
کلانتری ضمن سپاس از باغداران فهیم و طبیعت دوست شهر اهر افزود: گربه جنگلی که یکی از گونههای مورد حمایت است در مناطق باتلاقی، نیزارها، بوتهزارها و جنگلهای نزدیک به آب و حتی مناطق دشتی، استپی و جنگلی خشک هم زیست میکند.
وی اظهار داشت: گربه جنگلی نقش بسیاری در کنترل جمعیت جوندگان و خزندگان دارد.
کلانتری خاطرنشان کرد:گونههای جانوری بخشی از تنوع زیستی محیط زیست ما را شکل میدهند که توجه و حفاظت از آنها یکی از اصول مهم حفاظت از محیط زیست است.