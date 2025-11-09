عبدالرضا کلانتری گفت:یک قلاده گربه‌ جنگلی در باغات محدوده‌ شهر اهر توسط یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست زنده گیری شده و جهت بررسی وضعیت جسمانی به مرکز معاینات تخصصی حیات وحش اداره کل آذربایجان شرقی انتقال یافت. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی

کلانتری ضمن سپاس از باغداران فهیم و طبیعت دوست شهر اهر افزود: گربه‌ جنگلی که یکی از گونه‌های مورد حمایت است در مناطق باتلاقی، نیزارها، بوته‌زار‌ها و جنگل‌های نزدیک به آب و حتی مناطق دشتی، استپی و جنگلی خشک هم زیست می‌کند.

وی اظهار داشت: گربه‌ جنگلی نقش بسیاری در کنترل جمعیت جوندگان و خزندگان دارد.

کلانتری خاطرنشان کرد:گونه‌های جانوری بخشی از تنوع زیستی محیط زیست ما را شکل می‌دهند که توجه و حفاظت از آن‌ها یکی از اصول مهم حفاظت از محیط زیست است.