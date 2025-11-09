علامه شیخ جعفر ابراهیمی، خطیب نام‌آشنای جهان تشیع، با سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، در دیدار با علامه شیخ جعفر ابراهیمی از خطبای برجسته جهان تشیع گفت: سخنرانان و خطبای تشیع نقش بی‌بدیلی در حفظ روحیه شهادت‌طلبی، تربیت و تعلیم جامعه ایفا می‌کنند.

وی افزود: این شخصیت‌های تأثیرگذار در ارتقای فرهنگ و سطح بینش جامعه نسبت به مسائل اجتماعی، سیاسی و موضوعات مرتبط با جهان اسلام نیز اثرگذار هستند.

استاندار خوزستان با قدردانی از همراهی و همدلی مردم عراق با ملت ایران در دوران جنگ دوازده روزه عنوان کرد: این همراهی، برادری میان دو ملت را به نمایش گذاشت.

در ادامه این دیدار، علامه شیخ جعفر ابراهیمی با تشکر از فرصت پیش‌آمده برای دیدار با استاندار خوزستان گفت: این همکاری‌ها و حمایت‌ها در راستای خدمت‌رسانی به مردم بسیار ارزشمند است.

وی همچنین گزارشی از وضعیت کنونی مردم عراق و شیعیان جهان به استاندار خوزستان ارائه کرد.