جمعی از مسئولان اجتماعی و ورزشی استان و شهرستان از یونس کرمی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بوکان عیادت کردند.

عیادت مسئولان استانی و شهرستانی از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمادر بوکان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس هئیت کونگ فو و ورزشهای رزمی به همراه جمعی از مسئولین ورزش و جوانان استان و شهرستان با یونس کرمی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بوکان دیدار و روند درمانی وی را پیگیری کرد.

سردار کریم علی نژاد ضمن آرزوی بهبودی کامل آقای یونس کرمی ، برای بهبودی وی دعا و از همسر و تنها فرزندش دلجویی کرد.

وی ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما برای پوشش اخبار شهرستان گفت: وی در تمام دوران خدمتش در شهرستان رویه ای کاملا مستقل و دور از هیاهو و حواشی داشت.

سردار کریم علی نژاد برای این خبرنگار باسابقه و پرتلاش در عرصه خبر و اطلاع رسانی آرزوی سلامتی و خاطرنشان کرد: خبرنگاران از سرمایه‌های رسانه استانی هستند .

یونس کرمی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ی شهرستان بوکان به دلیل عارضه ناشی از سانحه و ضایعه نخاعی از یک سال پیش بستری است.