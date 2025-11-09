پخش زنده
امروز: -
فوتبالیست کرمانشاهی به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشور دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، هادی فرهمند بازیکن مستعد و توانمند کرمانشاهی که در ترکیب تیم فولاد هرمزگان حضور دارد، از سوی کادر فنی به مرحله چهارم اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دعوت شد.
این مرحله از اردو از ۲۲ تا ۲۷ آبانماه امسال در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار میشود و ملیپوشان تمرینات آمادهسازی خود را برای حضور در تورنمنت بینالمللی جاکارتا – اندونزی پیگیری خواهند کرد.