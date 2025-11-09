رییس اداره برنامه ریزی و بازآفرینی راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: امسال ۸۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای بازآفرینی و بهسازی محلات فرسوده شهری استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ هدی اکبرزاده افزود: این اعتبار برای کمک به احیا، بهسازی و نوسازی محلات هدف بازآفرینی شهری و معرفی متقاضیان تسهیلات بافت‌های ناکارآمد شهری برای ۸۸ واحد تخصیص یافت.

طبق مصوبه ستاد استانی بازآفرینی شهری، دستگاه‌های عضو ستاد مکلف هستند ۳۰ درصد از اعتبارات سالانه خود را به محلات ناکارآمد شهری اختصاص دهند و طرح‌های اولویت‌دار را از طریق ستاد شهرستانی تعریف و گزارش آن را به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.