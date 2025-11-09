به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار رحیم جهانبخش گفت: در راستای مطالبات مردمی و به منظور افزایش نظم و انضباط ترافیکی، طرح ویژه برخورد با خودرو‌هایی که با تغییرات فنی و ظاهری نامتعارف موجب سلب آسایش عمومی می‌شوند، طی ۷۲ ساعت گذشته در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، بیش از دو هزار و ۳۴۰ دستگاه خودرو متخلف اعمال قانون شدند و ۵۰۰ دستگاه خودرو که دارای تخلفات مشهود و ناهنجار بودند، پس از اعمال قانون به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی استان با تأکید بر استمرار اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه تخلف و رفتار هنجارشکنانه در حوزه رانندگی به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.

سردار جهانبخش در پایان از شهروندان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از ایجاد تغییرات غیرمجاز در خودروها، از بروز حوادث ناگوار و اختلال در نظم عمومی پیشگیری کنند.