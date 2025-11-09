پخش زنده
مدیر عامل شرکت آب منطقهای مازندران: افزایش کشت دوم برنج با آب چاه، منابع آبی زیرزمینی مازندران را تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر عامل شرکت آب منطقهای مازندران گفت: با توجه به اینکه بخش عمده کشت دوم برنج در مازندران با بیتوجهی به ممنوعیت برداشت، از آبهای زیرزمینی پس از کشت نخست انجام میشود، افزایش آمارهای مربوط به کشت دوم در این استان هشدار جدی برای منابع آبی زیرزمینی است.
حیدر داوودیان در دیدار با دبیر خانه کشاورز مازندران و نمایندگان تعدادی از سمنهای حوزه کشاورزی این استان اظهار کرد: کشت دوم برنج در مازندران طی سالهای اخیر روند رو به رشدی گرفته که از نگاه برخی افراد با توجه به افزایش میزان تولید برنج در این استان، آمار ارزشمندی به حساب میآید. در حالی که این افزایش آمار با افزایش برداشت از آبهای زیرزمینی و کاهش حجم آب این منابع مهم و تجدیدناپذیر در استان رقم خورده است.
وی افزود: ما در این شرکت به عنوان متولی تامین آب مورد نیاز بخشهای مختلف اعم از آشامیدنی، صنعتی و کشاورزی خود را مکلف به توسعه زیرساختها میدانیم و از هیچ کوششی نیز در این مسیر دریغ نمیکنیم. اما یکی دیگر از وظایف این شرکت صیانت از منابع آبی است که در این زمینه همه ما اعم از مسوول و بهرهبردار باید طبق ضوابط و مقررات عمل کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی که محور اقتصاد استان است، تمام تلاشمان را به کار گرفتهایم تا کمترین آسیب را از تنشهای آبی شاهد باشیم. در چهار سال اخیر نیز با همراهی کشاورزان توانستیم با وجود خشکسالی شدید، عملکرد مطلوبی داشته باشیم. اما کمتوجهی کشاورزان به هشدارها و تذکرهای مرتبط با ممنوعیت کشت دوم برنج با استفاده از آبهای زیرزمینی سبب شده که بخش قابل توجهی از ۱.۵ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی و تجدیدناپذیر استان را از دست بدهیم.
داوودیان خاطر نشان کرد: انتظار ما از کشاورزان این است که با رعایت نکاتی مانند نصب کنتور روی چاه، پرهیز از حفر و کفشکنی غیرمجاز چاهها، خودداری از برداشت آب چاه برای انجام کشت دوم، دریافت و تمدید و اصلاح پروانه بهرهبرداری و تغییر الگوی کشت، به ما در مسیر حفاظت از آبهای زیرزمینی کمک کنند.