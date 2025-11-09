به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در پایان نشست شورای عالی مسکن که به صورت مجازی و با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، افزود: سهم استان خوزستان در بخش مسکن افراد کم برخوردار یک هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی بوده است که تمامی این واحد‌ها ساخته شده‌اند و آماده تحویل هستند.

وی با بیان اینکه استان خوزستان در خصوص ساخت مسکن رتبه خوبی در کشور دارد، ادامه داد: در زمینه زیر ساخت‌ها نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است. در کنار ساخت مسکن نیز احداث ۲۵ مدرسه در استان نیز در دستور کار قرار دارد.

استاندار خوزستان نیز در خصوص طرح ساخت مسکن کارگران صنعت در استان بیان کرد: در بخش نخست این طرح در اهواز یک هزار و ۵۰۰ و ماهشهر ۳۰۹ واحد مسکونی ساخته خواهد شد.