به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا روشنی گفت: در پی پایش میدانی محیط‌بانان در اطراف روستای جیرسرباقرخاله، چندین تله شکار پرندگان موسوم به «تله بازگیری» که با استفاده از تنه‌های چوبی خشک شده دست کاشت و پایه‌های چوبی در زمین نصب شده بود، شناسایی و جمع‌آوری شدند.

وی افزود: شکارچیان متخلف با ایجاد چند تکیه گاه در اطراف تنه درخت، سازه‌ای برای به دام انداختن پرندگان برپا کرده بودند که با اقدام سریع نیرو‌های محیط زیست، تخریب شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمام با اشاره به نقش حیاتی پرندگان در چرخه‌های زیستی طبیعت، گفت: شکار غیرمجاز علاوه بر نقض قوانین محیط زیستی، موجب اخلال در تعادل طبیعی اکوسیستم‌ها و کاهش جمعیت گونه‌های ارزشمند در زیستگاه‌های تالابی و جلگه‌ای استان می‌شود.