مدیر توزیع برق شهرستان رامشیر از کشف هفت دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در دو منزل مسکونی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدعلی درویشی اظهار کرد: با تلاش و رصد دقیق حراست توزیع برق رامشیر و حکم دادستان و با حضور عوامل نیروی انتظامی، تعداد هفت دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در دو منزل مسکونی شناسایی و جمعآوری شد.
وی افزود: ضمن قطع و جمعآوری دستگاههای غیرمجاز، دیگر مستندات به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.
مدیر توزیع برق شهرستان رامشیر گفت: استفاده از این دستگاهها به شبکه همگانی و همچنین وسایل برقی آسیب میرساند و موحب قطعی برق منطقه خواهد شد.
درویشی تاکید کرد: شهروندان در صورت مطلع شدن از فعالیتهای غیرقانونی سودجویان استخراج غیرمجاز رمزارز مراتب را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کرده و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهرهمند شوند.