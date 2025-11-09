به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدعلی درویشی اظهار کرد: با تلاش و رصد دقیق حراست توزیع برق رامشیر و حکم دادستان و با حضور عوامل نیروی انتظامی، تعداد هفت دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در دو منزل مسکونی شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی افزود: ضمن قطع و جمع‌آوری دستگاه‌های غیرمجاز، دیگر مستندات به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

مدیر توزیع برق شهرستان رامشیر گفت: استفاده از این دستگاه‌ها به شبکه همگانی و همچنین وسایل برقی آسیب می‌رساند و موحب قطعی برق منطقه خواهد شد.

درویشی تاکید کرد: شهروندان در صورت مطلع شدن از فعالیت‌های غیرقانونی سودجویان استخراج غیرمجاز رمزارز مراتب را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کرده و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.