به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،غلامحسین مظفری امروز در ستاد مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی افزود: موضوع کم آبی و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای عبور از این مساله باید در حوزه مدیریت بحران مدنظر قرار گیرد هرچند این موضوع نیاز به کار درازمدت دارد.

وی اضافه کرد: خراسان رضوی سالانه میزبان میلیون‌ها زائر است و باید در طرح‌های اضطراری و پیش‌بینی‌های بحران به جمعیت انبوه زائران توجه شود.

مظفری همچنین با تاکید بر لزوم مقاوم سازی ساختمان‌ها ادامه داد: آموزش‌های مدیریت بحران به‌ویژه برای مدیران جدید یک ضرورت است، از طرفی باید زنجیره تجهیزات امدادی در مناطق مختلف استان تامین شود.

وی به هماهنگی میان دستگاه‌ها در لحظه بحران اشاره کرد و گفت: تدارک مقدمات و جلسات مدیریت بحران و مانور‌ها مهم است ونباید از روی رفع تکلیف صورت بگیرد و باید به عنوان یک مانور واقعی به آن نگریسته شود.

فرماندار مشهد نیز در این نشست گفت: هم اکنون مدیریت تامین آب شرب در مشهد با سختی در حال انجام است و امیدواریم برای رفع این بحران شاهد نزولات آسمانی باشیم.

سیدحسن حسینی با اشاره به ورود منطقه به خشکسالی ۲۰ ساله، افزود: برای اجرای طرح‌های مقابله با کم آبی در مشهد باید منابع مورد نیاز تخصیص یابد تا اجرای طرح‌های میان مدت آب در این کلانشهر با چالش مواجه نشود.

آب مورد نیاز مشهد از ۵۰۰ حلقه چاه، ٢ رشته قنات، یک رشته چشمه و سد‌های دوستی، کارده، ارداک و طُرق تامین می‌شود